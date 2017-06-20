Отгрузки никеля упали

Экспорт цветных металлов в январе-апреле

Российский экспорт необработанного алюминия по итогам первых четырех месяцев 2017 года снизился по отношению к январю-апрелю прошлого года на 2,7% и составил 1,1 млн тонн. В то же время в деньгах экспорт алюминия вырос на 18,1% — до 1,84 млрд долларов.

Объем отгруженной в экспорте рафинированной меди в отчетном периоде увеличился на 1,6% и достиг 185,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт меди составил 1,05 млрд долларов — на 23,5% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем, по данным ФТС РФ, экспорт никеля в январе-апреле текущего года значительно сократился. Так, за 4 месяца необработанного никеля было вывезено 48 тыс. тонн — на 30,6% меньше, чем в 2016 году. Доходы от экспорта упали на 20,8% — до 462 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия в апреле составила 1,93 тыс. долларов за тонну (+1,5% к марту 2016 и +23,5% к апрелю 2016), меди — 5,7 тыс. долларов за тонну (-2,1% к марту 2017 и +17,5% к апрелю 2016), никеля — 9,67 тыс. долларов за тонну (-5,5% к марту 2017 и +9,2% к апрелю 2016).