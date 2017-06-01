Программа Крымского транспортного форума

Порты, жд, мосты, дороги, аэропорт и Бахчисарай

До старта Четвертого Крымского транспортного форума остаются считанные дни.

Эксперты готовятся к обсуждению самых острых проблем. Среди них – вопросы портовой инфраструктуры и железнодорожной логистики, автомобильных перевозок и модернизации дорожной сети Крыма, а также проблемы строительства и реконструкции мостов.

Программой предусмотрены также посещение строительной площадки нового терминального комплекса Международного аэропорта «Симферополь» и экскурсионная поездка в Бахчисарай.

Полная программа форума – в прилагаемом файле.