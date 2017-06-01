Программа Крымского транспортного форума
20 июня 2017, 11:21 / SeaNews / Рейтинг: 205
Порты, жд, мосты, дороги, аэропорт и Бахчисарай
До старта Четвертого Крымского транспортного форума остаются считанные дни.
Эксперты готовятся к обсуждению самых острых проблем. Среди них – вопросы портовой инфраструктуры и железнодорожной логистики, автомобильных перевозок и модернизации дорожной сети Крыма, а также проблемы строительства и реконструкции мостов.
Программой предусмотрены также посещение строительной площадки нового терминального комплекса Международного аэропорта «Симферополь» и экскурсионная поездка в Бахчисарай.
Полная программа форума – в прилагаемом файле.
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