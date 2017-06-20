Теплоход со 139 пассажирами сел на мель

Траулер неделю дрейфовал c неисправным двигателем

По данным ГМСКЦ, 20 июня в 2-30 пассажирский теплоход «А.С.Попов» (проект 588, экипаж 62 человека, судовладелец ООО «СК Ока», порт регистрации Нижний Новгород), выполнявший рейс Сосновец – Кижи со 139 пассажирами на борту, сел на мель за правой кромкой судового хода на 1275 км Беломоро-Балтийского канала. Пострадавших, повреждений, разлива нефтепродуктов нет. Имеется водотечность корпуса в районе 125 шпангоута, аварийное судно обесточено. К месту аварии подошли пассажирский теплоход «К.А.Тимирязев» и обстановочное судно «Путейский-0112» для перевозки пассажиров на «К.А.Тимирязев». Судовладелец решает вопрос о снятии аварийного судна с мели. Погода: ветер западный, северо-западный 8-11 м/сек, видимость полная.

19 июня в 19-25 бункеровщик «Газпромнефть Норд-Ист» обнаружил в Невской губе перевернутую лодку, на которой находился человек, подающий сигналы о помощи. Бункеровщик подойти к лодке не смог из-за малых глубин. В 19-39 со спасательной станции №30 был направлен катер поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. В 19-55 катер снял с перевернутой лодки трех человек и в 20-55 доставил их в поселок Мартышкино. Все спасенные переданы врачам скорой помощи, их состояние удовлетворительное.

19 июня в 10-00 ООО «Восток-М», г. Мурманск, запросило у ФГБУ «Северный ЭО АСР» помощь в буксировке трайлера «Ольга-1» в порт Мурманск. Аварийное судно с 13 июня находится в дрейфе с неисправным главным двигателем у острова Колгуев (южная часть Баренцева моря). Судовладелец планировал доставить необходимые запасные части на трайлер и устранить неисправность силами экипажа, однако устранить неисправность не удалось. В 12-00 к аварийному судну был направлен дежурный буксир «Мурманрыба» (судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР», порт регистрации Мурманск) для буксировки в Мурманск. В 1-05 20 июня смб «Мурманрыба» начал буксировку аварийного судна в порт Мурманск.