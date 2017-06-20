Российский нефтеэкспорт

На фоне общей нервозности рынка доходы от экспорта растут

Все меньше уверенности у участников нефтяного рынка в восстановлении баланса спроса и предложения. По данным агентств, августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,13% до $47,21 за баррель, июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI – на 0,18% до $ 44,57 за баррель.

Падение нефтяных котировок фиксируется уже четыре недели подряд. После майского заявления ОПЕК о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ее стоимость пошла вверх, но ненадолго. На понижательную динамику повлияло действие США, которые в ответ на снижение добычи ОПЕК и другими участниками венских соглашений стали активно наращивать собственное производство.

Кроме этого, нервозности на рынке добавляет кризис вокруг Катара. Напомним, 5 июня этого года ряд стран Ближнего Востока объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что эта страна поддерживает терроризм и экстремистскую идеологию. В настоящее время некоторые страны объявили о прекращении морского и авиационного сообщения с Катаром.

Помимо вышеописанных факторов на рынок влияет статистика Китая, которая показывает торможение роста экономики и падение фондовых индексов.

Одновременно с этим в России доходы от экспорта нефти растут.

По итогам января-апреля этого года российский экспорт нефти составил 82,5 млн тонн. Это на 1,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 53,9% – до 30,4 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 4 месяца этого года увеличился на 0,9% – до 53,7 млн тонн. В стоимостном выражении рост существеннее – на 58,5% (до 20,8 млрд долларов).

Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 1,5% (до 1,7 млн тонн). В то же время, стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС РФ, выросла на 22,5% и составила 764,4 млн долларов.

Дизельного топлива было экспортировано 18,1 млн тонн (+9,7%) на сумму 8,2 млрд долларов (+58,5%).

Экспорт природного газа за 4 месяца 2017 года, по данным ФТС, составил 72,6 млрд кубометров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 7,7%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 15,3% – до 12,4 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-апреля 2017 было экспортировано 6,3 млн тонн (-21,3%) на сумму 750,8 млн долларов (-37%).