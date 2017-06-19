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Судостроение Китай Wartsila

Шаг в сторону рынка специализированных судов

20 июня 2017, 10:02 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 162

Сделает совместное предприятие CSSC-Wartsila ввиду продолжительного замедления темпов роста на рынке традиционных судов

Компания CSSC Wärtsilä Engine (CWEC), совместное предприятие Wartsila и Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), намерено ввиду продолжительного спада на рынке традиционных судов сосредоточить усилия на специализированных.

Напомним, что CSSC и Wartsila подписали соглашение о создании CWEC в июле 2014 года. С октября 2015 по сентябрь 2016 года предприятие получило заказы на оснащение двигателями контейнеровозов вместимостью 2 000, 13 500 и 21 000 TEU, а также танкера ледового класса. CWEC начала производство в Китае в декабре прошлого года и за это время также получила заказы на оборудование двигателями танкеров-химовозов и метаноловозов со сроком поставки в 2018 году. Также предприятие подписало письмо о намерениях по цементовозам и СПГ-бункеровщикам со сроками поставки в следующем году.

По словам управляющего директора CWEC Ханну Мантима, продолжаются переговоры с потенциальными клиентами по заказу двигателей для таких судов как LNG-газовозы, плавучие установки по хранению и регазификации СПГ, ро-ро суда, танкеры-химовозы, большие контейнеровозы и круизные лайнеры.

«Сейчас не лучшие времена с точки зрения для заключения новых контрактов в морской отрасли, темпы роста которой существенно замедлилось, – отметил президент Wartsila Marine Solutions и исполнительный вице-президент Wartsila Corporation Роджер Холм. – Идет спад заказов на новострои в традиционном сегменте контейнеровозов и балкеров, в то время как в сегменте оффшорных судов снабжения – переизбыток». Он подчеркнул, что китайским судостроителям и производителям судовых двигателей необходимо сделать шаг в сторону специализированных судов на фоне вялого рынка традиционных судов.

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