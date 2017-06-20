20 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1895 год. Был введен в эксплуатацию Кильский канал. Веками немцам приходилось плавать из Балтийского моря в Северное и обратно вокруг Дании: такая география. И стали делать канал. Сначала был мелкий и узкий, а 20 июня 1895 года заработал нынешний Кильский канал - широкий и глубокий. Открыли торжественно, с участием кайзера Вильгельма II, чье имя тогда и носил канал.

Он прокладывавшийся почти 8 лет и соединивший кратчайшим путем Северное и Балтийское моря — от устья Эльбы до Кильской бухты. В канале длиной 98 км, шириной 102 м и глубиной около 11 м были предусмотрены специальные расширения для расхождения встречных крупных судов и шлюзы для защиты этого сооружения от разрушительного действия моря. Этот почти незамерзающий канал до сих пор имеет особое значение для всех государств балтийского региона.

Кильский канал один из самых загруженных судоходных путей Европы, в сутки по нему проходят более 250 судов, а за год более 85 000. Через канал перекинуто 10 мостов, а также работает более 12 паромных переправ.

1909 год. В этот день газета «Петербургский листок» писала: «На Б.Неве произошло столкновение шлиссельбургского парохода «Федор» с пароходом купца Щитова «Искра». «Федор», на котором было более 200 пассажиров, врезался в «Искру», где было около 70 пассажиров, которые были охвачены паникой. Один пассажир упал в воду, был вытащен и отправлен в больницу, 3 пассажира схватили спасательные круги и бросились в воду. Некий Алексей Сигаляев получил серьезные ушибы. На помощь «Искре» пришли буксиры «Голубь», «Ярославец» и «Вруда». Столкнувшиеся пароходы не получили значительных повреждений благодаря шкиперу «Федора» Ивану Пименову, который вовремя дал полный задний ход».

1933 год. Завершилось строительство Беломорско-Балтийского канал имени И. В. Сталина. Канал соединил Белое море (у города Беломорска) с Онежским озером. Длина канала 227 км, средняя глубина 5 метров. Установлено 19 шлюзов.

1993 год. Совершён первый пробный железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем. Протяжённость тоннеля под Ла-Маншем составляет 51 км, из которых 39 проходят непосредственно под проливом. Поезда, следующие из Лондона в Париж и обратно, находятся в тоннеле от 20 до 35 минут.

Евротоннель технически состоит из трёх тоннелей — двух основных, имеющих рельсовый путь для поездов, следующих на север и юг, и одного небольшого служебного тоннеля. Служебный тоннель через каждые 375 метров имеет проходы, объединяющие его с основными. Он разработан для доступа к основным тоннелям обслуживающего персонала и аварийной эвакуации людей в случае опасности.

Автомобильный транспорт преодолевает тоннель под Ла-Маншем в вагонах специальных поездов. При этом водители и пассажиры легковых машин, перевозимых поездами Eurotunnel Shuttle, не покидают своих транспортных средств. Процедура погрузки автомобиля в вагон занимает не более восьми минут.

За время работы Евротоннеля в нём произошло семь крупных инцидентов, из-за которых нормальная работа тоннеля нарушалась на срок от нескольких часов до нескольких месяцев. Большинство инцидентов было связано с пожарами, однако, благодаря профессиональным действиям спасателей, жертв удавалось избегать.

На строительство Евротоннеля было затрачено в общей сложности около 10 миллиардов фунтов, причём проектная стоимость строительства была превышена на 80 процентов. По мнению экспертов, срок окупаемости проекта может превысить 1000 лет.

1997 год. В подмосковных Люберцах состоялся первый в России открытый аукцион по продаже легковых автомобилей иностранного производства, находящихся на балансе федеральных органов власти. Так началась организованная первым замом премьер-министра России Борисом Немцовым кампания по пересадке правительственных чиновников на российские автомобили, заявленная им при вступлении в должность. На аукцион были выставлены 52 машины, присутствовали 22 покупателя, но большинство машин так продано и не было.