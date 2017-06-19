Изменены границы морского порта Калининград

Под СПГ-терминал

По информации ФГУП «Росморпорт», распоряжением правительства РФ от 06.06.2017 № 1172-р принято решение об изменении границ акватории морского порта Калининград.

Изменение границ обусловлено строительством морского регазификационного терминала сжиженного природного газа мощностью до 2 млн тонн в год.

Ранее распоряжением Правительства России от 23.05.2016 № 979-р в границы морского порта Калининград были включены земельные участки, предназначенные для строительства СПГ-терминала.

Проект строительства морского регазификационного терминала сжиженного природного газа осуществляется совместно ООО «Газпром-инвест» и ФГУП «Росморпорт» в соответствии с заключенным в августе 2016 года соглашением о взаимодействии на период проектирования.

По информации Росморпорта, в настоящее время идет работа по согласованию проектной документации, разработанной по заказу «Газпром инвеста»; после согласования проектная документация будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для прохождения государственных экспертиз.

При условии положительного прохождения государственных экспертиз, а также выделения требуемых объемов финансирования начало строительно-монтажных работ по проекту запланировано на декабрь 2017 года.