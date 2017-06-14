Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2017
19 июня 2017, 17:07 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 452
На 25 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах.
Почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо продолжили снижение
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
- Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 12 месяцев) - 45000 руб.
- Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 6 месяцев) - 26000 руб.
- Сервис визуальной аналитики ВЭД портов РФ (пакет на 1го пользователя в месяц, при годовой подписке) - 10000 руб.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!