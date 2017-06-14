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Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2017

19 июня 2017, 17:07 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 452

Почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо продолжили снижение

На 25 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах.
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