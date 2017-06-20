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Импорт и экспорт подакцизной продукции

19 июня 2017, 16:05 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 304

Статистика таможни в январе-апреле

Российский экспорт водки в январе-апреле 2017 года вырос по отношению к аналогичному показателю прошлого года на 4,7% и составил 549,8 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 23,7% — до 34,4 млн долларов.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков по итогам четырех месяцев в денежном выражении составил 589 млн долларов — на 37,6% больше, чем годом ранее. В то же время, сигарет и сигар было ввезено на сумму 38,1 млн долларов, что на 2,6% меньше, чем в январе-апреле 2016 года.

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