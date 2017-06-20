Импорт и экспорт подакцизной продукции

Статистика таможни в январе-апреле

Российский экспорт водки в январе-апреле 2017 года вырос по отношению к аналогичному показателю прошлого года на 4,7% и составил 549,8 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 23,7% — до 34,4 млн долларов.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков по итогам четырех месяцев в денежном выражении составил 589 млн долларов — на 37,6% больше, чем годом ранее. В то же время, сигарет и сигар было ввезено на сумму 38,1 млн долларов, что на 2,6% меньше, чем в январе-апреле 2016 года.