Новый контейнеровоз Hapag-Lloyd

Получил название «Guayaquil Express»

В порту Гамбург прошла церемония имянаречения нового контейнеровоза Hapag-Lloyd. Судно получило имя «Guayaquil Express». Это четвертый в серии из пяти судов вместимостью 10 500 TEU.

«Guayaquil Express» был заказан в 2015 году, построен на южнокорейской верфи Hyundai Samho Heavy Industries. Судно будет задействовано на трейде Европа – Южная Америка на сервисе SWX с ротацией: Гамбург – Антверпен – Гавр – Кауседо – Картахена – Мансалиньо - Буэнавентура – Кальяо – Пуэрто-Ангамос – Вальпараисо.

Длина контейнеровоза составляет 333 метра, ширина – 48 метров. Примечательно, что он предназначен специально для прохождения через новые шлюзы Панамского канала.

Стоит отметить, что все суда этой серии будут названы в честь портов Южной Америки. Каждый из пяти контейнеровозов имеет 2100 розеток для терморегулируемых рефконтейнеров, что позволит перевозить разные виды продуктов, которые экспортируются из Латинской Америки.

На судне могут быть размещены максимум 19 рядов контейнеров, в высоту до девяти ярусов.

Все новострои будут ходить под флагом Германии. Порт приписки – Гамбург.