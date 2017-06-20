Контейнеровоз NYK столкнулся с американским эсминцем

Есть погибшие

Эсминец ВМФ США «Fitzgerald» столкнулся с контейнеровозом «ACX Crystal», оператором которого является NYK Line.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня в японских водах в районе города Симода, префектура Сидзуока.

По данным Reuters, трое членов экипажа эсминца, включая командира корабля, были эвакуированы в госпиталь на военно-морской базе США в Йокусуке. Несколько моряков были найдены мертвыми в затопленных отсеках – в результате столкновения корабль получил пробоину выше и ниже ватерлинии. О числе жертв не сообщается, ранее проходила информация, что пропавшими без вести числятся семеро.

Среди экипажа контейнеровоза жертв и пострадавших нет, по информации NYK, вечером 17 июня судно своим ходом пришло в порт Токио.

Эсминец получил серьезные повреждения, ремонт, по словам вице-адмирала Джозефа Окойна, потребует несколько месяцев.

По информации NYK, расследование ведет Береговая охрана Японии.