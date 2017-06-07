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Дальневосточное морское пароходство FESCO Рейтинг

FESCO отказались от рейтинга

19 июня 2017, 14:02 / SeaNews / Рейтинг: 462

Standard & Poor's рейтинг отозвало

ПАО «ДВМП» сообщило, что «В свете продолжающихся переговоров по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности, а также следуя инициативам по дальнейшей оптимизации затрат, Компания считает нецелесообразным продолжать поддержку корпоративного кредитного рейтинга, присвоенного S&P Global Ratings».

По информации Standard & Poor's, 16 июня агентство подтвердило корпоративный кредитный рейтинг FESCO на уровне «SD» («выборочный дефолт») и рейтинг выпуска находящихся в обращении приоритетных обеспеченных облигаций сроком погашения в 2018г. и 2020г. на уровне «D» («дефолт»), после чего рейтинги были отозваны по просьбе эмитента.

«На момент отзыва рейтинги S&P Global Ratings отражали тот факт, что FESCO находится в состоянии выборочного дефолта, поскольку компания не осуществила купонных выплат по еврооблигациям в мае 2017 г., что стало третьей просроченной выплатой по данным долговым инструментам начиная с мая 2016 г. Тогда компания решила не выплачивать купон по облигациям, так как продолжала переговоры с кредиторами об оптимизации структуры капитала», – говорится в сообщении Standard & Poor's.

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