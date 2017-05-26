Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
26 мая 2017
13:16Про сюрпризы, грузовые перевозки и первые итоги Moby SPL
12 мая 2017
15:11Грузооборот российского транспорта
14 апреля 2017
13:02Ремонт дорог – за счет Платона
13 апреля 2017
10:25Грузовой Uber
5 апреля 2017
10:16Грузооборот российского транспорта
14 марта 2017
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
9 марта 2017
11:22Грузооборот российского транспорта
20 февраля 2017
09:4020 февраля в истории транспортной отрасли
8 февраля 2017
12:45Грузооборот российского транспорта
27 января 2017
14:30OOCL увеличила выручку в четвертом квартале
грузоперевозки

Морские перевозки выросли почти на четверть

19 июня 2017, 13:14 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 413

Суммарный грузооборот всеми видами транспорта увеличился на 2,6%

По итогам 4 месяцев 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 2 млрд 225,6 млн тонн. Это больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года на 2,6%.

Наибольший объем, по данным Госкомстата РФ, приходится на автотранспорт – 1,4 млрд тонн (+1,8%).

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с показателем 4 месяцев 2016 года выросли на 3,8% до 411,9 млн тонн, перевозки морским транспортом – на 24,1% до 7,2 млн тонн.

Объем перевозок внутренним водным транспортом снизился – на 20,2%, до 10,3 млн тонн.

Перевозки воздушным транспортом выросли на 13,3% и составили порядка 0,34 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 392 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,8%.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
20 июня 2017
15:09Майские результаты финских лидеровSeaNews Club material
12:03Отгрузки никеля упали
10:18Российский нефтеэкспорт
19 июня 2017
17:07Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2017 SeaNews Club material
16:05Импорт и экспорт подакцизной продукции
13:14Морские перевозки выросли почти на четверть
10:17Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2017
16 июня 2017
13:31Больше одежды, больше обуви
15 июня 2017
17:12Возможно дальнейшее снижение ставокSeaNews Club material
11:33В НМТП продолжают расти контейнеры и навал
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное