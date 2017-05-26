Морские перевозки выросли почти на четверть

Суммарный грузооборот всеми видами транспорта увеличился на 2,6%

По итогам 4 месяцев 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 2 млрд 225,6 млн тонн. Это больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года на 2,6%.

Наибольший объем, по данным Госкомстата РФ, приходится на автотранспорт – 1,4 млрд тонн (+1,8%).

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с показателем 4 месяцев 2016 года выросли на 3,8% до 411,9 млн тонн, перевозки морским транспортом – на 24,1% до 7,2 млн тонн.

Объем перевозок внутренним водным транспортом снизился – на 20,2%, до 10,3 млн тонн.

Перевозки воздушным транспортом выросли на 13,3% и составили порядка 0,34 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 392 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,8%.