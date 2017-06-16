По коням
Фотоотчет с Кубка Российского императорского дома по выездке
В конце мая в Петербурге прошел Международный турнир по выездке «Кубок Российского императорского дома». Одним из спонсоров соревнований выступила Группа компаний «АРИВИСТ».
Турнир проходил на базе конно-спортивного клуба «Форсайд», где наездники в течение четырех дней демонстрировали свое мастерство.
Как отметили в «Аривисте», трудности, с которыми приходится сталкиваться участникам соревнований при организации перевозки животных, – отдельный вопрос: лошади доставляются до места соревнований из разных стран и путешествуют и морем, и самолетами и автотранспортом, это очень сложный процесс, с множеством нюансов и в плане перевозки, и с точки зрения таможенного оформления.
Фотоотчет предоставлен ГК «АРИВИСТ».
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