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Спорт

По коням

16 июня 2017, 16:38 / SeaNews / Рейтинг: 220

Фотоотчет с Кубка Российского императорского дома по выездке

В конце мая в Петербурге прошел Международный турнир по выездке «Кубок Российского императорского дома». Одним из спонсоров соревнований выступила Группа компаний «АРИВИСТ».

Турнир проходил на базе конно-спортивного клуба «Форсайд», где наездники в течение четырех дней демонстрировали свое мастерство.

Как отметили в «Аривисте», трудности, с которыми приходится сталкиваться участникам соревнований при организации перевозки животных, – отдельный вопрос: лошади доставляются до места соревнований из разных стран и путешествуют и морем, и самолетами и автотранспортом, это очень сложный процесс, с множеством нюансов и в плане перевозки, и с точки зрения таможенного оформления.

Фотоотчет предоставлен ГК «АРИВИСТ».

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