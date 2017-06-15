Volga River для Газпрома
16 июня 2017, 15:17 / SeaNews / Рейтинг: 205
Пятый газовоз Dynagas, зафрахтованный компанией
Gazprom Marketing & Trading Limited зафрахтовал дополнительный газовоз для транспортировки сжиженного природного газа из Камеруна. Договор фрахтования сроком на 8 лет заключен с Pegasus Shipholding S.A., дочерней структуры Dynagas.
По информации Gazprom Marketing & Trading, речь идет о СПГ-танкере «Clean Energy» 2007 года постройки вместимостью 149,8 тыс. куб. м. После передачи фрахтователю в середине 2018 года судно будет переименовано в «Volga River».
Это будет пятый газовоз Dynagas, зафрахтованный Gazprom Marketing & Trading. В первую очередь он будет задействован на вывозе газа с проекта Perenco в рамках соглашения с Perenco Cameroon S.A.
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