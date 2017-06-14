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Больше одежды, больше обуви

16 июня 2017, 13:31 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 251

Таможенная статистика за 4 месяца

По итогам 4 месяцев 2017 года российский импорт кожаной обуви увеличился по отношению к аналогичному показателю 2016 года на 17,2% и составил 17,9 млн пар. В денежном выражении импорт кожаной обуви также вырос на 25% — до 460,8 млн долларов.

Одежды в январе-апреле было ввезено на сумму 1,85 млрд долларов. Это на 21,7% больше, чем годом ранее.

Объем импорта хлопчатобумажных тканей в отчетном периоде увеличился на 49% —до 74,5 млн кв. м. В стоимостном выражении импорт вырос по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 36,1% — до 43 млн долларов.

В экспорте х/б тканей за первые 4 месяца года было отгружено 25,4 млн кв. м. — на 3,6% меньше уровня прошлого года. Вместе с тем, в деньгах экспорт х/б тканей увеличился на 34,5% — до 15,2 млн долларов.

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