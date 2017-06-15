Восточный Порт ведет экомониторинг с помощью квадрокоптера

АО «Восточный Порт» сообщил о ведении на территории порта экологического и противопожарного мониторинга с помощью беспилотника (квадрокоптера).

Летательный аппарат «Фантом» был приобретен год назад, за это время, отмечают в порту, показал свою эффективность, и от экспериментальных полетов специалисты порта перешли на постоянную и планомерную работу по мониторингу окружающей среды.

Беспилотник также применяется и для патрулирования акватории прибрежных вод и наблюдения за техническим состоянием объектов на терминалах компании.

Летательный аппарат работает в режиме реального времени, что позволяет своевременно передавать оператору обстановку в воздухе и на территории порта.

Напомним, недавно об использовании квадрокоптера для противопожарного мониторинга и экологического контроля сообщил также «Ростерминалуголь», который, как и «Восточный порт», входит в ООО «Управляющая портовая компания».