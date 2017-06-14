Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 июня 2017
09:40Maersk продает Mercosul
7 июня 2017
14:13ТрансКонтейнер войдет в капитал Фрейт Вилладж Калуга Север
1 июня 2017
15:44Hapag-Lloyd сократит до 12% берегового персонала
13:03Teekay Tankers покупает Tanker Investments
31 мая 2017
15:28Объединенная японская контейнерная линия получила имя
30 мая 2017
13:00Увеличение уставного капитала Hapag-Lloyd
29 мая 2017
13:17DP World может купить долю в FESCO
11 мая 2017
11:27Новая оргструктура Hamburg Sued
28 апреля 2017
11:05It's a deal
25 апреля 2017
12:18Дочка CMA CGM получит концессию в Салониках
M&A Сделка Находкинский морской торговый порт Евраз

Закрыта сделка по продаже Находкинского МТП

16 июня 2017, 11:59 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 201

«Все условия сделки выполнены, сделка завершена»

ЕВРАЗ закрыл сделку по продаже ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» своему основному акционеру – Lanebrook Limited. «ЕВРАЗ сообщает, что все условия сделки выполнены, сделка завершена», – говорится в сообщении компании.

ЕВРАЗ ранее сообщал, что получал также предложения о продаже от третьих компаний в рамках тендерного процесса, организованного с привлечением Merrill Lynch, однако «ни одно из предложений с самой высокой ценой не было сочтено настолько же конкурентоспособным, как предложение Покупателя, с учетом предлагаемых коммерческих условий, уместности сделки, в том числе с точки зрения того, является ли сторона, сделавшая предложение, конкурентом Компании, и вероятности конкуренции».

Напомним, стоимость сделки составляет 354,4 млн долларов. Как ранее сообщалось, доходы от сделки предполагается направить главным образом на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния.

ЕВРАЗ выкупил 91% в «Находкинском МТП» в 2003 году, остальные акции были приобретены в 2007 году. Группа является крупнейшим клиентом стивидора, в 2016 году она обеспечила порядка 66% грузооборота НМТП, еще порядка 22% приходятся, по данным ЕВРАЗа, на другого крупного клиента – Сибуглемет.

В рамках сделки ЕВРАЗ и «Находкинский МТП» заключили соглашение о перевалке грузов, гарантирующее непрерывность услуг, которые НМТП будет оказывать ЕВРАЗу в течение следующих 5 лет. Соглашением оговорен минимальный объем грузов, который ЕВРАЗ будет отправлять через порт, – 7,2 млн в первый год (3,6 млн тонн угля и 3,6 млн тонн металлов) и 5,6 млн тонн в год (3,6 млн тонн угля и 2 млн тонн металлов) в течение последующих 4 лет. Также оговорены размер тарифов и их повышение. Действие соглашения может быть продлено еще на 5 лет.

Выручка ЕВРАЗ НМТП составила по итогам 2016 года 95 млн долларов – на 3,3% меньше, чем в 2015 году. Показатель EBITDA снизился на 4,3% до 56 млн долларов, чистая прибыль сократилась на 17,8% до 44,5 млн долларов.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
16 июня 2017
16:38По коням
15:17Volga River для Газпрома
13:31Больше одежды, больше обуви
12:27"Фантом" в Восточном
11:59Закрыта сделка по продаже Находкинского МТП
11:06Контейнерный поезд Китай – Венгрия
10:1516 июня в истории транспортной отрасли
09:44Новый старый руководитель Росжелдора
09:39Сел на мель в водохранилище
15 июня 2017
17:12Возможно дальнейшее снижение ставокSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное