Закрыта сделка по продаже Находкинского МТП

«Все условия сделки выполнены, сделка завершена»

ЕВРАЗ закрыл сделку по продаже ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» своему основному акционеру – Lanebrook Limited. «ЕВРАЗ сообщает, что все условия сделки выполнены, сделка завершена», – говорится в сообщении компании.

ЕВРАЗ ранее сообщал, что получал также предложения о продаже от третьих компаний в рамках тендерного процесса, организованного с привлечением Merrill Lynch, однако «ни одно из предложений с самой высокой ценой не было сочтено настолько же конкурентоспособным, как предложение Покупателя, с учетом предлагаемых коммерческих условий, уместности сделки, в том числе с точки зрения того, является ли сторона, сделавшая предложение, конкурентом Компании, и вероятности конкуренции».

Напомним, стоимость сделки составляет 354,4 млн долларов. Как ранее сообщалось, доходы от сделки предполагается направить главным образом на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния.

ЕВРАЗ выкупил 91% в «Находкинском МТП» в 2003 году, остальные акции были приобретены в 2007 году. Группа является крупнейшим клиентом стивидора, в 2016 году она обеспечила порядка 66% грузооборота НМТП, еще порядка 22% приходятся, по данным ЕВРАЗа, на другого крупного клиента – Сибуглемет.

В рамках сделки ЕВРАЗ и «Находкинский МТП» заключили соглашение о перевалке грузов, гарантирующее непрерывность услуг, которые НМТП будет оказывать ЕВРАЗу в течение следующих 5 лет. Соглашением оговорен минимальный объем грузов, который ЕВРАЗ будет отправлять через порт, – 7,2 млн в первый год (3,6 млн тонн угля и 3,6 млн тонн металлов) и 5,6 млн тонн в год (3,6 млн тонн угля и 2 млн тонн металлов) в течение последующих 4 лет. Также оговорены размер тарифов и их повышение. Действие соглашения может быть продлено еще на 5 лет.

Выручка ЕВРАЗ НМТП составила по итогам 2016 года 95 млн долларов – на 3,3% меньше, чем в 2015 году. Показатель EBITDA снизился на 4,3% до 56 млн долларов, чистая прибыль сократилась на 17,8% до 44,5 млн долларов.