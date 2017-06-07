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ТрансКонтейнер Китай контейнерный поезд блок-трейн РЖД Логистика Венгрия

Контейнерный поезд Китай – Венгрия

16 июня 2017, 11:06 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 240

Запустили «ТрансКонтейнер», FELB и «РЖД Логистика»

15 июня в Будапешт прибыл контейнерный поезд из Китая, запущенный ПАО «ТрансКонтейнер», и АО «РЖД Логистика» и дочерней компанией «РЖД Логистики» Far East Land Bridge (FELB).

Состав, в котором 41 сорокафутовый контейнер с одеждой, электроникой и различным оборудованием, был отправлен из города Чанша (провинция Хунань) 27 мая.

Таможенная очистка груза, фитоконтроль, а также перегрузка на узкую колею происходила на терминале «ТрансКонтейнера» в Добре (Словакия). Транзитное время в пути следования по территории стран колеи 1520 составило 13 дней (3 дня по территории Монголии, 7 дней по России и 3 дня по Украине).

Оператором сервиса является FELB, экспедитором по России – «РЖД Логистика», подвижной состав, оборудование и терминальные услуги предоставило ПАО «Трансконтейнер». Партнером проекта также выступило ZSSK Cargo – дочернее общество Словацких железных дорог.

По мнению директора по продажам и развитию бизнеса «ТрансКонтейнера» Александра Подылова, новый сервис прежде всего заинтересует клиентов, которым необходима доставка груза в страны Центральной и Южной Европы. Как отметил генеральный директор «РЖД Логистики» Вячеслав Валентик, «Сегодня объем транзита из Китая в Европу стремительно увеличивается».

Отвечая на вопрос SeaNews о планируемой дате новой отправке и частоте сервиса, заместитель директора по продажам АО «РЖД Логистика» Александр Баскаков сказал: «Точную дату отправки поезда называть пока преждевременно, но уже можно утверждать, что сервис станет регулярным с периодичностью отправки 3-4 поезда в месяц. Тестовая отправка прошла очень успешно, и клиент признал ее эффективной. Сейчас мы находимся в процессе формирования заказов на июль». 

Фото: «РЖД Логистика»

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