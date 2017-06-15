16 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1897 год. Первое моторизированное такси, даймлеровская Victoria с таксометром, было поставлено штутгартскому предпринимателю Фридриху Грайнеру, который организует первую в мире таксомоторную компанию.

1898 год. Родился талантливый советский автоконструктор Андрей Липгарт, создатель ЗИМа и «Победы». После окончания учебы работал в Научном автомоторном институте (НАМИ), где разработал легковой автомобиль НАМИ-1, трехосный грузовик и первый советский троллейбус. С 1933 по 1951 годы Липгарт занимал должность главного конструктора ГАЗа. Именно в эти годы его талант проявился в полной мере. Он разработал около 60 экспериментальных конструкций, из которых почти 30 пошли в серийное производство.

1903 год. 12 компаньонов, одним из которых был Генри Форд, основали Ford Motor Company с уставным капиталом в 28000 долларов. Первоначально Форд занимал в компании пост вице-президента и главного инженера, а уже через три года стал президентом и основным владельцем акций. Целью создания компании Генри Форд видел организацию выпуска недорогого массового автомобиля. И в 1908 году такая модель была создана – Ford T, получившая прозвище «Жестянка Лиззи». Машина была простой в управлении и обслуживании, неприхотливой в эксплуатации и стоила всего 260 долларов. В 1913 году впервые в мире Генри Форд внедрил конвейерный метод сборки, благодаря чему производительность труда возросла на 60%. Форд ввел восьмичасовой рабочий день, а заработная плата на его заводах в два раза превышала среднюю по отрасли. Поэтому именно модели Ford T, совершившей революцию в автомобилестроении, в 1999 году было присвоено высокое звание «Автомобиль века».

1980 год. Автомобилю ВАЗ-2121 – «урожденной» «Ниве» – присуждена золотая медаль Познаньской международной ярмарки в Польше.

2016 год. В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спущен на воду самый мощный в мире ледокол «Арктика». Проект атомохода был разработан в 2009 году в ЦКБ «Айсберг» по контракту с «Атомфлотом». Ледокол был заложен в ноябре 2013 года. Его длина составляет 173,3 метра, а ширина — 34 метра. Экипаж атомохода – 75 человек, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. «Арктика» будет проводить суда, перевозящие углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Арктика» – первый в серии атомных ледоколов, необходимых для выполнения проектов по освоению Арктики и укрепления российского присутствия в этом регионе. Судно может пробивать на ходу трехметровый лед, проводя караваны судов в арктической зоне, благодаря двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт.