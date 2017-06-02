Новый старый руководитель Росжелдора

Подписано распоряжение о назначении Владимира Чепца

Распоряжением правительства РФ от 14 июня 2017 г. № 1241-р руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта назначен Владимир Чепец.

Напомним, с 2012 года и до настоящего времени он руководил Агентством в ранге и.о., с 2009 до 2012 года занимал должность заместителя руководителя агентства.

В.Чепец – выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта трудовую деятельность начинал помощником машиниста, машинистом, до назначения в ФАЖТ занимал различные руководящие должности на Среднеазиатской и Северной железной дороге.