Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
13 июня 2017
10:08Барже-буксирный состав столкнулся с мостом
5 июня 2017
16:391,8 миллиона за гибель судна
11:39Потеря якоря и поломка главного двигателя
1 июня 2017
12:20Пожар в Тяньцзине
18 мая 2017
10:54Пожар на танкере в Кильском канале
17 мая 2017
09:59Навал баржи на опору моста
15 мая 2017
09:1915 мая в истории транспортной отрасли
11 мая 2017
09:56Коснулся бровки и перекрыл ход
5 мая 2017
13:19Скрыться не удалось
2 мая 2017
12:20Происшествие на корейской верфи
Происшествия Посадка на мель

Сел на мель в водохранилище

16 июня 2017, 09:39 / SeaNews / Рейтинг: 81

Происшествие на Московском море

По данным ГМСКЦ, 15 июня в 11-00 на 227,7 км Иваньковского водохранилища в районе буя №38 грузовой теплоход «Сотник» проект 2-95А, судовладелец ООО «Транснеруд», сел на мель за правой кромкой судового хода по причине отказа генераторов. Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет. Судно следовало порожним по маршруту Тверь – Онега.

Для снятия с мели проведена раскачка балласта. В оказании помощи участвовали теплоходы «Путейский-10» и «Ю. Никитин». В результате в 21-15 «Сотник» снялся с мели и следует по плану.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
16 июня 2017
11:06Контейнерный поезд Китай – Венгрия
10:1516 июня в истории транспортной отрасли
09:44Новый старый руководитель Росжелдора
09:39Сел на мель в водохранилище
15 июня 2017
17:12Возможно дальнейшее снижение ставокSeaNews Club material
15:49Судно имени адмирала Макарова
15:12СМП проводит дноуглубление в Северодвинске
14:35Соглашение по Port Community System
13:28Миллион тонн к 2030 году
13:10Фото из Сабетты
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное