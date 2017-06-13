Сел на мель в водохранилище

Происшествие на Московском море

По данным ГМСКЦ, 15 июня в 11-00 на 227,7 км Иваньковского водохранилища в районе буя №38 грузовой теплоход «Сотник» проект 2-95А, судовладелец ООО «Транснеруд», сел на мель за правой кромкой судового хода по причине отказа генераторов. Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет. Судно следовало порожним по маршруту Тверь – Онега.

Для снятия с мели проведена раскачка балласта. В оказании помощи участвовали теплоходы «Путейский-10» и «Ю. Никитин». В результате в 21-15 «Сотник» снялся с мели и следует по плану.