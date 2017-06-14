Возможно дальнейшее снижение ставок

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15 июня 2017, 17:12 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 382

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует тенденцию к снижению. По данным судового брокера Руфко, торговая активность слабая, все ждут нового урожая.
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