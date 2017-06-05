Судно имени адмирала Макарова

Будет работать на Сахалине-2

15 июня состоялась церемония имянаречения нового ледокольного судна обеспечения добывающих платформ, построенного по заказу Совкомфлота для проекта «Сахалин-2» на верфи Arctech Helsinki Shipyard.

Судно получило имя адмирала Степена Осиповича Макарова – как напомнили в Совкомфлоте, именно он в свое время он выдвинул идею использовать ледоколы для освоения Северного Ледовитого океана и принимал непосредственное участие в разработке и создании ледокола «Ермак» – первого в истории арктического ледокола.

Крестной матерью судна стала Елена Смягликова, директор Арктического морского института – филиала ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова.

Сдача судна в эуксплуатацию намечена 20 июня. «Степан Макаров» будет работать под российским флагом, порт приписки судна – Санкт-Петербург, ледовый класс – Icebreaker6. По данным Совкомфлота, дедвейт судна составляет 2 тыс. тонн, длина – 95,6 м, ширина – 21 м, осадка в грузу – 8,45 м, эксплуатационная скорость – 15,5 узла.

Это первое из трех судов обеспечения, заказанных Совкомфлотом для работы в рамках проекта «Сахалин-2». По инфомации Совкомфлота, четвертое судно, построенное СКФ для проекта, – судно снабжения «Геннадий Невельской» – прибыло на Сахалин в апреле 2017 года.

Соглашение между Совкомфлотом и «Сахалин Энерджи», подписанное в 2014 году, предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта.

На сегодняшний день в рамках проекта «Сахалин-2» под управлением Совкомфлота работают четыре судна снабжения («Геннадий Невельской», «SCF Endeavour», «SCF Endurance», «SCF Enterprise»), а также три нефтеналивных челночных танкера типоразмера Aframax («Залив Анива», «Сахалин Айленд», «Губернатор Фархутдинов») и – в партнерстве с NYK – два танкера-газовоза СПГ «Гранд Елена» и «Гранд Анива». Все суда работают на условиях долгосрочных тайм-чартерных договоров с «Сахалин Энерджи».