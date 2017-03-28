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дноуглубление Северное морское пароходство Министерство обороны

СМП проводит дноуглубление в Северодвинске

15 июня 2017, 15:12 / SeaNews / Рейтинг: 200

По контракту с Минобороны

Земснаряд Северного морского пароходства «Двинский Залив» с флотом дизельных шаланд приступил к работам в Северодвинске.

Как сообщили SeaNews в СМП, компания выиграла тендер и заключила договор с Министерством обороны на проведение дноуглубительных работ в гавани порта Северодвинск летом 2017 года. Контракт заключен в рамках реализации государственного оборонного заказа.

В конце прошлого года, рассказали в СМП, дноуглубительный караван пароходства в том же составе по контракту с Мурманским транспортным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» выполнил дноуглубление в акватории второго причала комбината, увеличив глубины с 6 м до 11,5 м. 

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