СМП проводит дноуглубление в Северодвинске

По контракту с Минобороны

Земснаряд Северного морского пароходства «Двинский Залив» с флотом дизельных шаланд приступил к работам в Северодвинске.

Как сообщили SeaNews в СМП, компания выиграла тендер и заключила договор с Министерством обороны на проведение дноуглубительных работ в гавани порта Северодвинск летом 2017 года. Контракт заключен в рамках реализации государственного оборонного заказа.

В конце прошлого года, рассказали в СМП, дноуглубительный караван пароходства в том же составе по контракту с Мурманским транспортным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» выполнил дноуглубление в акватории второго причала комбината, увеличив глубины с 6 м до 11,5 м.