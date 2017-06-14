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Технологии Железная дорога DP World Казахстан Меморандум

Соглашение по Port Community System

15 июня 2017, 14:35 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 198

Подписали DP World и Казахстан

DP World и правительство Казахстана подписали два меморандума о взаимопонимании: по развитию Port Community System (PCS) и по  интеграции таможенных процессов.

Первый документ был подписан с Казахстанской железной дорогой. В рамках документа создается совместное предприятие по внедрению и управлению единой портовой системой. Его цель – создание мультимодального транспортного коридора (Евразийский трансконтинентальный коридор), а также автоматизация логистических процессов по доставке грузов, объединение логистических центров, морских и «сухих» портов в единую транспортную и логистическую сеть.

PCS – это электронная площадка, которая позволяет обмениваться информацией между участниками морских, наземных и воздушных перевозок. Ожидается, что она облегчит ведение бизнеса в портах и свободных экономических зонах Казахстана через электронные транзакции, избегая при этом административные барьеры.

Второй меморандум подписан с Казахстанской железной дорогой и комитетом государственных доходов министерства финансов Казахстана. Он касается интеграции таможенных процессов в онлайн-портал.

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