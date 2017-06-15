Миллион тонн к 2030 году

Заложен в долгосрочной программе развития Росморпорта

14 июня 2017 года под председательством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича состоялось заседание Правительственной комиссии по транспорту, на котором была утверждена долгосрочная программа развития ФГУП «Росморпорт» на период 2016-2020 годов.

По информации Росморпорта, в соответствии с одобренной программой грузооборот российских морских портов должен увеличиться с 722 млн тонн в 2016 году до 880 млн тонн к 2020 году и превысить 1000 млн тонн к 2030 году.

«Основными факторами, которые будут способствовать росту грузооборота, согласно программе, будут являться растущие потребности российских грузоотправителей, в частности, прогнозируемое увеличение урожайности и сбора зерновых до 2030 года», – говорится в сообщении предприятия.