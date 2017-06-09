LNG СПГ LNG-проект Ямал СПГ Сабетта Фото из Сабетты 15 июня 2017, 13:10 / SeaNews / Рейтинг: 334 Из твиттера Д.Рогозина Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере фото первой очереди завода по сжижению природного газа, строящегося в Сабетте. «Скоро завод увеличится втрое», – прокомментировал Д.Рогозин. Напомним, проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год, морского порта в поселке Сабетта и танкерного флота ледового класса. Строительство завода запланировано в три очереди по 5,5 млн тонн каждая. Ресурсной базой проекта является Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение с запасами в 926 млрд куб. м. Всего: 5 … 1





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