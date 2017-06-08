Для COSCO Shipping

Первый китайский 20-тысячник будет спущен на воду завтра с верфи Shanghai Waigaoqia, сообщает Splash 24/7. «COSCO Shipping Taurus» станет самым большим контейнеровозом, когда-либо построенным в Китае и принадлежащим китайской линии. Его длина составляет 400 метров, ширина – 60 метров.

По данным Alphaliner, у COSCO Shipping самый большой портфель заказов: 32 судна общей вместимостью более 533 тыс. TEU.

Стоит отметить, что до этого времени контейнеровозы вместимостью свыше 20 тыс. TEU строились на южнокорейских верфях. Также на прошлой неделе японская верфь Imabari спустила на воду контейнеровоз вместимостью 20 150 TEU, строящийся для MOL.