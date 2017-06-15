В НМТП продолжают расти контейнеры и навал

Снижение по нефтеналиву и генгрузам

Группа НМТП опубликовала операционные показатели за январь-май 2017 года.

Суммарный грузооборот составил 63,5 млн тонн – на 1,4% больше, чем за тот же период годом ранее.

Перевалка наливных грузов сократилась на 0,7% до 48,6 млн тонн. В том числе снизились оборот сырой нефти (-1% до 34,1 млн тонн) и нефтепродуктов (-1,3% до 13,9 млн тонн), обеспечивающих основной объем. В то же время, перевалка карбамидно-аммиачной смеси выросла на 42,4% до 339 тыс. тонн, масел – на 76,6% до 226 тыс. тонн.

Оборот навалочных грузов увеличился на 30,3% и составил 6,5 млн тонн. В том числе произошел существенный рост по зерну (+75,5% до 4,1 млн тонн) и углю (-21,6% до 832 тыс. тонн), тогда как грузопоток химических грузов упал на 20,8% до 357 тыс. тонн, сахара – на 55,2% до 151 тыс. тонн, железорудного сырья – на 12,8% до 990 тыс. тонн.

Суммарная перевалка генеральных грузов снизилась на 8,1% до 5,7 млн тонн. В том числе произошло снижение оборота черных металлов и чугуна (-9,7% до почти 5 млн тонн), а также лесных грузов (-32,9% до 143 тыс. тонн). При этом перевалка цветных металлов выросла на 6,7% до 481 тыс. тонн, а скоропорта – на 276,9% до 98 тыс. тонн.

Контейнерооборот вырос на 20,2% до 252 тыс. TEU, в тоннах перевалка контейнерных грузов увеличилась на 10,9% до 2,6 млн тонн. Темпы роста контейнерооборота по сравнению с январем-апрелем 2017 года ускорились, отмечают в группе.

Оборот прочих грузов снизился на 12,2% и составил 151 тыс. тонн.