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акции банкротство

Год на финансовую реабилитацию

15 июня 2017, 11:27 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 181

Дали южнокорейской STX Corporation

Южнокорейской STX Corporation дали год на финансовую реабилитацию, чтобы возобновить торговлю акциями. Ожидается, что после окончания этого срока Корейская фондовая биржа решит, исключать ли STX Corporation из котировального списка.

Напомним, что в середине марта SM Group была выбрана предпочтительным покупателем STX Corporation, которая в мае 2016 года подала в Сеульский центральный окружной суд ходатайство о защите от банкротства из-за финансовых затруднений.

Компания планировала улучшить финансовое положение STX путем слияния, вложив в нее 130 млрд южнокорейских вон. Это позволило бы STX снова торговаться на Сеульской бирже. Стоит отметить, что акции STX перестали торговаться в середине февраля из-за уменьшения капитальной базы.

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