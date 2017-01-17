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Контейнерный терминал Панамский канал

Новый порт в Панамском канале

15 июня 2017, 10:37 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 219

Строит китайский подрядчик

Китайская Landbridge Group начала строительство порта Panama Colón Container Port, расположенного на венесуэльском острове Маргарита при входе в Панамский канал со стороны Карибского моря. Стоимость строительства составляет 1,1 млрд долларов.

7 июня согласно первому этапу проекта началось возведение доков и контейнерных площадок вместимостью 2,5 млн TEU, а также дноуглубительные и намывные работы.

На контейнерном терминале Colon будет три причала общей протяженностью 1200 метров и с осадкой 18 метров. Порт сможет обрабатывать суда типа Super Post-Panamax, Post Panamax и многофункциональные суда.

Строительные работы будет вести China Communications Construction Company (CCCC). Стоит отметить, что сделка по новому терминалу была подписана в мае 2016 года.

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