На судне Maersk ищут бомбу

В порту Чарльстон

В порту Чарльстон на борту контейнеровоза «Maersk Memphis» ведется поиск взрывного устройства, которое может быть заложено в контейнере.

Как сообщает World Maritime News со ссылкой на Береговую охрану США, сигнал о возможной угрозе поступил в среду вечером около 8 часов по местному времени.

Весь персонал терминала Wando, на котором ошвартовано судно, эвакуирован. Вокруг судна установлена зона безопасности радиусом одна миля.