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На судне Maersk ищут бомбу

15 июня 2017, 09:25 / SeaNews / Рейтинг: 339

В порту Чарльстон

В порту Чарльстон на борту контейнеровоза «Maersk Memphis» ведется поиск взрывного устройства, которое может быть заложено в контейнере.

Как сообщает World Maritime News со ссылкой на Береговую охрану США, сигнал о возможной угрозе поступил в среду вечером около 8 часов по местному времени.

Весь персонал терминала Wando, на котором ошвартовано судно, эвакуирован. Вокруг судна установлена зона безопасности радиусом одна миля.

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Комментарии

    Ничего не нашли
    Юлия Шишова, 15.06.2017 17:39:22
    Терминал открывают, зона безопасности вокруг судна снята - Reuters

 

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