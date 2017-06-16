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Автопром ледоколы

15 июня в истории транспортной отрасли

15 июня 2017, 09:17 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 210

События и факты

1844 год. Американский изобретатель Чарльз Гудъир (1800-1860) патентует метод вулканизации резины. Его изобретением потом воспользуются другие, а сам изобретатель умрет практически в нищете, задолжав кредиторам 200 тыс. долларов.

1924 год.  Компания «Форд» произвела свой 10-миллионный автомобиль.

1936 год. Итальянский FIAT начал серийное производство знаменитого «мышонка» – FIAT 500 «Тополино» конструкции Данте Джакозы.  До 1955 года было выпущено более 519 тысяч этих машин.

Подготовка серийного производства автомобильчика шла стремительными темпами. Джакоза выбрал для машины классическую компоновку, хотя, как следует из его мемуаров, уже четко представлял себе преимущества переднеприводной схемы. Двигатель он вынес далеко вперед, за пределы колесной базы, и закрепил его на раме консольно, подобно авиамотору на раме фюзеляжа. А поскольку радиатор превратил бы капот в подобие поросячьего «пятачка», хитроумный Джакоза разместил его позади двигателя. В стремлении максимально упростить конструкцию ее создатель отказался от водяного насоса: вода циркулировала в системе охлаждения по принципу термосифона - благодаря разности температур. Не было у машины и бензонасоса - топливо поступало к карбюратору самотеком, потому что бензобак емкостью 22 литра разместился высоко под капотом. И еще: чтобы сделать четырехцилиндровый двигатель предельно коротким, Джакоза задал ему крошечный диаметр цилиндров - всего 52 мм, а коленчатый вал уложил на двух опорах! Примитивизм был лейтмотивом всей конструкции «Zero-A». Машина получила раздвижные стекла в дверях, у багажника отсутствовала наружная крышка, «дворник» был всего один (перед водителем), а бамперы предполагалось устанавливать за дополнительную плату.

Хоть авто и было рассчитано на двоих, некоторые автолюбители умудрялись вместить в его салон четверых, а то и даже пятерых. Маленькие рессоры не выдерживали такой нагрузки, поэтому поздние модели «Тополино» взамен ¼-эллиптических приобрели полуэллиптические рессоры. Также, поняв, что потребители все равно не остановятся в своих попытках «впихнуть» в крошечное авто как можно больше народу, производители стали предлагать съемные детские сиденья в количестве двух штук, которые устанавливались в багажнике «Мышки».

Автомобиль развивал скорость до 85 км/ч и расходовал примерно 6 литров бензина на сто километров.

1967 год. В Ленинграде спускается на воду дизельно-электрический ледокол «Георгий Седов».

1998 год. Указом президента России Бориса Ельцина N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» Государственная автомобильная инспекция МВД РФ (ГАИ) переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД).

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