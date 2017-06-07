Оборот мировых контейнерных линий

Итоги первых четырех месяцев 2017 года

По данным CTS, совокупный объем морских контейнерных перевозок по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 49,52 млн TEU. Это на 1,3% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Экспорт из портов Азии в отчетном периоде снизился на 2,2% и составил 26,5 млн TEU, импорт из региона также сократился на 2,3% — до 18,62 млн TEU. Из портов Европы в январе-апреле было отгружено в экспорте 9,21 млн TEU — на 6,3% больше, чем годом ранее.