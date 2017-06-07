Оборот мировых контейнерных линий
14 июня 2017, 17:07 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 304
По данным CTS, совокупный объем морских контейнерных перевозок по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 49,52 млн TEU. Это на 1,3% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Экспорт из портов Азии в отчетном периоде снизился на 2,2% и составил 26,5 млн TEU, импорт из региона также сократился на 2,3% — до 18,62 млн TEU. Из портов Европы в январе-апреле было отгружено в экспорте 9,21 млн TEU — на 6,3% больше, чем годом ранее.
Итоги первых четырех месяцев 2017 года
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