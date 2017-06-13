Импорт грузовиков растет и дорожает

Импорт и экспорт автомобилей в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2017 года российский импорт легковых автомобилей сократился по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 19,2% — до 64,2 тыс. штук. В то же время в стоимостном выражении импорт легковых автомобилей вырос на 12,5% и составил 1,83 млрд долларов.

Грузовых автомобилей в январе-апреле было ввезено 7,2 тыс. единиц — на 35,4% больше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт грузовых автомобилей превысил показатель 2016 года в 2,1 раза и достиг 571,1 млн долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей за отчетный период увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 21,5% — до 26,6 тыс. штук. Доходы от экспорта также выросли на 28,1% до 429,8 млн долларов.

Грузовых автомобилей за первые четыре месяца года было экспортировано 3,7 тыс. единиц (-2,6% к январю-апрелю 2016) на сумму 90,5 (-5,4%).