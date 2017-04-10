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Внешнеэкономическая деятельность "новой реальности"

14 июня 2017, 14:21 / SeaNews / Рейтинг: 283

Круглый стол 21 июня в Петербурге

21 июня в Санкт-Петербурге пройдет круглый стол на тему «Внешнеэкономическая деятельность «новой реальности». Потенциал развития бизнеса региона».

Организаторами выступают НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» и ПАО Банк «ФК Открытие».

В программе – доклады представителей Северо-Западного таможенного управления, Гильдии «Гермес», Банка «ФК Открытие» и ПС «Таможенная карта».

Подробная программа мероприятия и форма заявки на участие – в прилагаемом файле.

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