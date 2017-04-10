Таможенные платежи Круглый стол Внешнеэкономическая деятельность "новой реальности" 14 июня 2017, 14:21 / SeaNews / Рейтинг: 283 Круглый стол 21 июня в Петербурге 21 июня в Санкт-Петербурге пройдет круглый стол на тему «Внешнеэкономическая деятельность «новой реальности». Потенциал развития бизнеса региона». Организаторами выступают НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» и ПАО Банк «ФК Открытие». В программе – доклады представителей Северо-Западного таможенного управления, Гильдии «Гермес», Банка «ФК Открытие» и ПС «Таможенная карта». Подробная программа мероприятия и форма заявки на участие – в прилагаемом файле. Оцените статью: -1