Первый в мире LNG бункеровщик

Осуществил первую поставку СПГ на суда

Бункеровщик «ENGIE Zeebrugge» осуществил первую поставку сжиженного природного газа на автомобилевозы «Auto Eco» и «Auto Energy», оператором которых является UECC. Бункеровка проходила одновременно с погрузочно-разгрузочными операциями.

Судно осуществляет еженедельный сервис по бункеровке СПГ автомобилевозов с борта на борт. «ENGIE Zeebrugge» загружается СПГ на терминале Fluxys с недавно введенного в эксплуатацию второго причала, который был построен специально для СПГ-танкеров небольшого тоннажа.

Напомним, что «ENGIE Zeebrugge» является совместной собственностью ENGIE, Mitsubishi Corporation, NYK Line и Fluxys. Его вместимость составляет 5 тыс. куб. м. Судно обеспечит бункеровкой суда различного типа в Северной Европе под брендом Gas4Sea, который в сентябре прошлого года был запущен Engie, Mitsubishi Corporation и NYK для продвижения СПГ-бункеровки.