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Технологии Ростерминалуголь

Ростерминалуголь запустит беспилотник

14 июня 2017, 12:20 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 179

Для экологического контроля и пожарной безопасности

АО «Ростерминалуголь первым из специализированных отечественных портов европейской части страны будет использовать беспилотник (квадрокоптер). Его запустят в целях усовершенствования системы противопожарного мониторинга и экологического контроля на территории предприятия.

Специалисты предприятия уже определили характеристики летательного аппарата, сообщили SeaNews в компании. Одна из них – длительное время полета и возможность монтажа фото- и видеооборудования, которое позволит в онлайн-режиме передавать оператору обстановку в воздухе и на земле.

Напомним, что в декабре прошлого года на терминале, впервые в России, была развернута система, в которую включены тепловизионные установки и программное обеспечение. Они предназначены для постоянного удаленного мониторинга температуры угольных штабелей. Тепловизоры, установленные по территории склада, контролируют температуру поверхности штабелей угля в инфракрасном спектре в полностью автоматизированном режиме в рамках тех показателей, которые выставлены специалистами компании.

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