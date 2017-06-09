Ростерминалуголь запустит беспилотник

Для экологического контроля и пожарной безопасности

АО «Ростерминалуголь первым из специализированных отечественных портов европейской части страны будет использовать беспилотник (квадрокоптер). Его запустят в целях усовершенствования системы противопожарного мониторинга и экологического контроля на территории предприятия.

Специалисты предприятия уже определили характеристики летательного аппарата, сообщили SeaNews в компании. Одна из них – длительное время полета и возможность монтажа фото- и видеооборудования, которое позволит в онлайн-режиме передавать оператору обстановку в воздухе и на земле.

Напомним, что в декабре прошлого года на терминале, впервые в России, была развернута система, в которую включены тепловизионные установки и программное обеспечение. Они предназначены для постоянного удаленного мониторинга температуры угольных штабелей. Тепловизоры, установленные по территории склада, контролируют температуру поверхности штабелей угля в инфракрасном спектре в полностью автоматизированном режиме в рамках тех показателей, которые выставлены специалистами компании.