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Военная криптография в блокчейне

14 июня 2017, 12:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 251

Совместный проект DP World, DB Schenker, Hamburg Sud

DP World, DB Schenker, Hamburg Sued и австралийская компания по производству вина IUS успешно завершили тестирование технологии блокчейна в цепочке доставки из района Кунаварра (Южная Австралия) в китайский порт Циндао с использованием автомобильного и морского транспорта.

В технологии, получившей название TBSx3, используется военная крипотографическая модель защиты с 44 алфавитно-цифровыми символами, вместо обычной шестизначной коммерческой криптографии. 

Исследовательские группы в Сиднее и Пекине мониторили процесс и изменения режима с целью разработки протоколов, которые должны верифицировать отсутствие подмены товаров на протяжении всей цепочки поставки.
Аудиторско-консультационная компания KPMG подтверждала подлинность товаров по всей цепочке поставки, а также проверяла, может ли система в потенциале выявить фальсификат.

Как отметил руководитель TBSx3 Энтони Бертини, партнеры, участвующие в проекте, проверяли каждое звено цепочки, а также соответствие протоколов в конце цепочки по оптовым и розничным поставкам для ритейлеров и потребителей.

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