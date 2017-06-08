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Контейнерные перевозки фрахтовые ставки Прогноз Флот

Прогнозные данные

14 июня 2017, 11:22 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 398

По контейнерным перевозкам, вместимости флота и уровню ставок

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