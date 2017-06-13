Соглашение Qatar Petroleum и Shell

О создании инфраструктуры для бункеровки СПГ

Shell Gas & Power Developments (Shell) и Wave LNG Solutions, структура Qatar Petroleum, подписали рамочное соглашение о развитии инфраструктуры для бункеровки сжиженным природным газом в стратегических портах по всему миру.

Как говорится в совместном заявлении партнеров, этому соглашению предшествовало подписание в 2016 году двух меморандумов о взаимопонимании между Shell и Qatargas. Они были подписаны с целью изучения возможностей бункеровки сжиженным природным газом на Ближнем Востоке.

В рамках подписанного соглашения Qatar Petroleum и Shell будут оценивать и продвигать развитие бункеровочной инфраструктуры СПГ в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.