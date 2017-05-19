Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
19 мая 2017
13:53Топ-6 гигантов-контейнеровозов
13 апреля 2017
11:33Апрельский рейтингSeaNews Club material
20 января 2017
10:19Top-25 контейнерных линийSeaNews Club material
21 декабря 2016
15:58Moody's понизило рейтинг Maersk
25 октября 2016
11:48TOP-30 линийSeaNews Club material
5 августа 2016
14:26Контейнерные лидеры НовороссийскаSeaNews Club material
21 июля 2016
12:08Top 10 терминальных операторов
20 июля 2016
15:49Рейтинг Top 25 линий по объему перевозок
19 июля 2016
11:27Рейтинг операторов танк-контейнеров
13 июля 2016
13:38Top 25 контейнерных линий
Рейтинг Танк-контейнер

Собственники и операторы танк-контейнеров

14 июня 2017, 10:21 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 447

Рейтинг крупнейших производителей, операторов и лизинговых компаний

По состоянию на конец 2016 года глобальный парк танк-контейнеров состоял из 508,4 тыс.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.

Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

     

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
14 июня 2017
17:07Оборот мировых контейнерных линийSeaNews Club material
15:28Импорт грузовиков растет и дорожает
11:22Прогнозные данные SeaNews Club material
10:21Собственники и операторы танк-контейнеровSeaNews Club material
13 июня 2017
16:55Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2017SeaNews Club material
15:40Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2017
14:11Лес на экспорт
9 июня 2017
17:05Больше угля и кокса на экспорт
15:58Импорт продовольственных товаров
10:50Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное