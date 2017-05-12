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Новый японский альянс в судостроении

14 июня 2017, 09:56 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 234

Mitsubishi – Oshima – Namura – Imabari

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) достигла принципиального соглашения с другой японской компанией Oshima Shipbuilding о создании альянса. Главная цель объединения – проектирование судов и разработка технологий, а также стандартизация, проектирование, создание и эффективное совместное использование оснащения и оборудования.

Ранее, в конце марта MHI достигла аналогичного соглашения с Imabari Shipbuilding и Namura Shipbuilding. Контракты на конкретные проекты будут обсуждаться на индивидуальной основе.

Стоит отметить, что планы MHI создать альянс с тремя японскими судостроительными компаниями были обнародованы в августе прошлого года.

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