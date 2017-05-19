Maersk продает Mercosul

CMA CGM покупает

Maersk Line и CMA CGM договорились о продаже Mercosul Line – линейного перевозчика, специализирующегося на бразильском рынке. Стоимость сделки не сообщается.

Напомним, в 2016 году CMA CGM приобрел сингапурскую NOL, материнскую компанию контейнерной линии APL, последовательно консолидировав 100% акций компании. В ноябре прошлого года CMA CGM сообщил, что полностью расплатился по займам, взятым на приобретение NOL.

Как сообщили SeaNews в Maersk, сделка подлежит согласованию с бразильскими властями и увязана с приобретением Maersk Hamburg Sued.

Интеграция Mercosul в структуру CMA CGM начнется самое раннее одновременно с интеграцией Hamburg Sued с Maersk Line, что ожидается в четвертом квартале 2017 года. До этого Mercosul продолжит работать в обычном режиме.

Mercosul вышла на рынок в 1996 году, Maersk ее приобрел в 2006 году. Флот линии включает 4 судна, занятых на сервисах между портами Бразилии и других стран Южной Америки. Штат Mercosul состоит из 92 человек берегового персонала и 160 моряков. По итогам 2016 года выручка компании составила 128 млн долларов.