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Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2017

13 июня 2017, 16:55 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 177

Цены на бункерное топливо продолжают снижаться

На 24 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах.
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