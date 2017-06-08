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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2017

13 июня 2017, 15:40 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 160

Ставки из Китая на порты Средиземноморья и на североамериканском направлении понизились

На 23 неделе года спотовые ставки на трейде Китай – Европа почти не изменились, на средиземноморском и на североамериканском направлениях — опустились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр практически сохранились на уровне позапрошлой недели, поднявшись всего на 0,2%. Ставки на порты Средиземноморья снизились на 1,7%. 

Ставки на порты западного побережья США опустились на 9,6%, на порты восточного побережья — на 8%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились, но несущественно — минус 0,2% к уровню 22 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию также снизились на 3,4%. В то же время, ставки на южноамериканские порты выросли на 1,1%.

На внутриазиатском трейде на 23 неделе спотовые ставки из Китая на западные и восточные порты Японии опустились одинаково на 0,9%. Ставки на Южную Корею также уменьшились на 1,2%. В то же время, ставки на Гонконг и Сингапур поднялись по сравнению с позапрошлой неделей на 6% и на 1,7% соответственно.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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