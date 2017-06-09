Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
9 июня 2017
17:05Больше угля и кокса на экспорт
8 июня 2017
15:08Выросли доходы от экспорта черных металлов
29 мая 2017
14:23FESCO запускает контейнерные поезда
25 мая 2017
17:03Одежды на полтора миллиарда долларов
24 мая 2017
13:22Зерновой экспорт
10:38Экспорт цветных металлов
22 мая 2017
11:50Экспорт удобрений подешевел
19 мая 2017
12:23Экспорт черных металлов
18 мая 2017
14:16Оборот подакцизных товаров
17 мая 2017
10:40Отгрузки угля растут
Экспорт Лесные грузы Статистика таможни лесная промышленность

Лес на экспорт

13 июня 2017, 14:11 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 190

Итоги таможни в январе-апреле

По данным ФТС РФ, российские поставки необработанных лесоматериалов на мировой рынок по итогам четырех месяцев сократились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,2% и составили 6,24 млн кубометров. В стоимостном выражении экспорт необработанных лесоматериалов, наоборот, вырос на 7,7% — до 479,3 млн долларов.

Объем экспорта обработанных лесоматериалов увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 11,4%, достигнув 5,55 млн тонн. В денежном выражении их экспорт составил 1,15 млрд долларов — на 19,4% больше, чем годом ранее.

Клееной фанеры по итогам отчетного периода было отгружено 813,4 тыс. кубометров — на 3,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом доходы от экспорта фанеры выросли на 8,3% — до 341,6 млн долларов.

Древесной целлюлозы в январе-апреле было экспортировано 680,7 тыс. тонн (-4,7% к январю-апрелю 2016 года) на сумму 320,3 млн долларов (-2,6%).

Отгрузки газетной бумаги в экспорте увеличились по сравнению с результатом 2016 года на 2,8%, составив 360,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении газетной бумаги было вывезено на 8,1% больше, чем годом ранее, на сумму 147,8 млн долларов.

Оцените статью:

-2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
13 июня 2017
16:55Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2017SeaNews Club material
15:40Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2017
14:11Лес на экспорт
9 июня 2017
17:05Больше угля и кокса на экспорт
15:58Импорт продовольственных товаров
10:50Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
8 июня 2017
16:41Авторынок продемонстрировал солидный рост
15:08Выросли доходы от экспорта черных металлов
13:02Участники рынка готовятся к новому урожаюSeaNews Club material
7 июня 2017
16:50New Weekly №40 Грузооборот портов Севера РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное