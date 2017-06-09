Лес на экспорт

Итоги таможни в январе-апреле

По данным ФТС РФ, российские поставки необработанных лесоматериалов на мировой рынок по итогам четырех месяцев сократились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,2% и составили 6,24 млн кубометров. В стоимостном выражении экспорт необработанных лесоматериалов, наоборот, вырос на 7,7% — до 479,3 млн долларов.

Объем экспорта обработанных лесоматериалов увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 11,4%, достигнув 5,55 млн тонн. В денежном выражении их экспорт составил 1,15 млрд долларов — на 19,4% больше, чем годом ранее.

Клееной фанеры по итогам отчетного периода было отгружено 813,4 тыс. кубометров — на 3,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом доходы от экспорта фанеры выросли на 8,3% — до 341,6 млн долларов.

Древесной целлюлозы в январе-апреле было экспортировано 680,7 тыс. тонн (-4,7% к январю-апрелю 2016 года) на сумму 320,3 млн долларов (-2,6%).

Отгрузки газетной бумаги в экспорте увеличились по сравнению с результатом 2016 года на 2,8%, составив 360,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении газетной бумаги было вывезено на 8,1% больше, чем годом ранее, на сумму 147,8 млн долларов.