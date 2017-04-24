DFDS запускает ро-ро суда

На сервисе Роттердам – Иммингем

DFDS сообщил о спуске на воду «Tulipa Seaways» – второго ро-ро судна, построенного на немецкой верфи Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

Ожидается, что «Tulipa Seaways» вместе с sistership’ом «Gardenia Seaways», который был спущен на воду в феврале, будут задействованы на сервисе Роттердам – Иммингем: «Tulipa Seaways» встает на линию осенью, «Gardenia Seaways» – с конца июня.

DFDS будет оператором судов по договору бербоут-чартера с Siem Group, соглашение заключено сроком на пять лет с правом выкупа.

Стоит отметить, что длина судов составляет 210 метров, вместимость – 262 трейлера.