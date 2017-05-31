В Мексике оштрафовали ро-ро перевозчиков

На 32 миллиона долларов

Федеральная антимонопольная комиссия Мексики признала семь ро-ро перевозчиков виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет о CSAV, “K” Line, K Line America, MOL, Mitsui OSK Bulk Shipping (MOBUSA), NYK и Wallenius Wilhlmsen Logistics.

По информации комиссии, в период с 2009 по 2012 годы эти компании заключили девять картельных соглашений по разделу рынка морских перевозок автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники на/из Мексики; в некоторых случаях действие соглашений было продлено до 2015 года.

В заявлении комиссии перечислены 10 таких соглашений с указанием линий-участников, сроков действия, маршрутов перевозок и мексиканских портов, на которые они распространялись.

Такие действия, считают в комиссии, привели к снижению конкуренции и повышению стоимости услуг для компаний, работающих в сфере автопрома.

Федеральная антимонопольная комиссия Мексики приняла решение оштрафовать участников антимонопольных соглашений на общую сумму 581,7 млн песо (32 млн долларов).

Из всех линий, попавших под решение комиссии, пока официальный комментарий опубликовал только MOL. Как сообщает линия, MOL вместе со своей дочерней компанией освобождены от всех санкций, в том числе от уплаты штрафа, за исключением требующегося по мексиканскому законодательству номинального штрафа 112,26 песо (около 6 долларов). «MOL приносит свои искренние извинения нашим уважаемым клиентам и обществу за причиненные неудобства».